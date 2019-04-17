Kaynar süt kazanına düşen Ömer'den acı haber

Olay, 2 Mart'ta, Dereli ilçesi Çalca köyünde meydana geldi. Galip ve Ayşe Bıyıklı çiftinin çocukları Ömer, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, kaynatılan ve soğuması için kilere bırakılan süt dolu kazana düştü. Sesler üzerine yakınları tarafından kazandan çıkarılan Ömer bebek, Giresun'da özel hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Ömer bebek, tedaviye alındı. Ancak, Ömer Bıyıklı 1,5 aydır tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.