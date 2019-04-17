Adnan Oktar operasyonunda tutuklanmışlardı... Babuna kardeşlerden biri için mahkeme karar verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 Temmuz 2018'de tutuklanan şüpheli Mihrinaz Tuba Babuna'nın Avukatı Arzu Gül, müvekkilinin kanser hastası olduğunu ve bu nedenle kalabalık ortamda kalamayacağı yönünde alınan sağlık raporunu savcılığa verdi.

SAĞLIK RAPORUYLA TAHLİYE

Savcılık şüphelinin adli kontrol uygulanarak tahliye edilmesini talep etti.

Sözcü'den Can Özçelik'in ahberine göre; talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi 15 Nisan'da tutuklu Mihrinaz Tuba Babuna'nın adli kontrol uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

EV HAPSİ UYGULANDI

Hakim, şüpheli Babuna'nın konut terk etmeme suretiyle tahliye edilmesine karar verirken yurtdışına çıkış yasağı da koydu.