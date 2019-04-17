Maltepe Belediyesi’nden Beyaz Masa’ya 16 gün sonra yanıt

Bir Twitter kullanıcısının Tweetine 1 Nisan’da “İlçemize Sayın İmamoğlu’nu beklemekteyiz” şeklinde cevap veren Maltepe Belediyesine, İBB Beyaz Masa “Sayın Maltepe, beklerseniz çay soğuyacak, bize yıldırım hızıyla yetişin. Metromuz ile 40 dakika uzaktayız” cevabını vermişti.

Maltepe Belediyesi 16 gün sonra, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasının ardından Beyaz Masa’ya ders niteliğinde bir yanıt verdi. Maltepe Belediyesi, “Sevgili İBB, Beş yıldır sloganı #DaimaSevgiKazanacak olan bir belediye olarak, size yıldırım hızıyla cevap yazmak istemedik. İstedik ki; aynı sevgi dilini konuşan #Ekremİmamoğlu başkan mazbatasını alsın ve artık “siz” – “biz” ayrımı bitsin. Daha çook çay içeceğiz ;)” mesajını paylaştı.

İşte o tweet: