Ankara'da kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarparak takla attı: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Keçiören Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Keçiören yönüne ilerleyen A.T idaresindeki 06 BFC 516 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine, ardından otobüs durağına çarparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü ve durakta otobüs bekleyen T.G yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kontrollü ilerleyen trafik, takla atan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.