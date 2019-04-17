Nihal Olçok'tan AKP'li Yavuz'a FETÖ çıkışı: Akrabalık bu kadar önemliyse...

15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah'ı kaybeden Nihal Olçok'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 31 Mart'ta "FETÖ'den ihraç edilen kişilerin sandık başında rol aldı" açıklamasını yapan AKP'li Ali İhsan Yavuz'a tepki gösterdi.

Olçok, "İki, kamu görevlisi olmayan FETÖ'den ihraç edilenlerin yakınları sandık görevlisiydi demiş sayın Yavuz.Mazbata kırizinde akrabalık bu kadar önemliyse Sayın bakan Pekdemir ve tutuklu kardeşi, sayın İsmail Karaman ve firari damat,Lahey büyükelçimiz Şaban Dişli ve tutuklu kardeş ???" yazdı.

"FETÖ'den ihraç edilen bu sandık başında rol almıştır"

İstanbul'daki seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye yapılan başvuru ile ilgili basın toplantısı düzenleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz şunları söylemişti:

"Sandık başı ve seçim kurulundaki iş ve işlemlerden kaynaklanan rakamlar var. YSK 28 bin diye açıklıyor düzeltildikçe eriyor. 12 kişi FETÖ'den ihraç edilen bu sandık başında rol almıştır. 9 sandık başkanı 3'ü de memur üye olarak. FETÖ'den ihraç edilenlerin yakınları da rol alamaz mı? Bunlar kamu görevlisi değil de önemli kısmı. O günden sonraki yöntemlere baktığımızda sosyal medya hareketliliğine baktığımızda bu işler sanki onların aktif rol aldığını gösteren işaretlerle dolu.