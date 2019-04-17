Eski Danıştay üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Çelik ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Çelik, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

Hakkındaki yargılamanın "tiyatro" olduğunu, suçlamalara yönelik somut delil bulunmadığını iddia eden Çelik, meslek hayatı boyunca utanılacak bir şey yapmadığını söyledi.

ÇELİK: BÖYLE BİR ÖRGÜT YOK

Tanık beyanlarının da zorla alındığını savunan Çelik, "Böyle bir örgüt yok, ben de örgüt üyesi, terörist değilim. Bugün tutuklamaları, yargılamaları yapanlar gerçek hakimler karşısına çıktığında attıkları imzaya sahip çıkabilecekler mi? Ben evinde oturan, dışarı bile çıkmayan birisiydim." dedi.

Çelik ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.