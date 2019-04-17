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Binali Yıldırım: Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da seçimleri kaybeden AKP'nin adayı Binali Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alıp göreve başlamasıyla ilgili açıklama yaptı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba, 21:46

[Haber görseli]İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kaybeden AKP’li Binali Yıldırım, twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alıp göreve başlamasını değerlendirdi.

Yıldırım, mesajında şunları yazdı:

“İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır.”

Cumhuriyet İMECESİ

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Binali Yıldırım

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