Binali Yıldırım: Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kaybeden AKP’li Binali Yıldırım, twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alıp göreve başlamasını değerlendirdi.
Yıldırım, mesajında şunları yazdı:
“İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır.”
İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır.— Binali Yıldırım (@BY) 17 Nisan 2019