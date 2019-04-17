İBB’de herkesin yüzü gülüyor

İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra İBB’ye doğru yola çıktığı saatlerde İBB binası önü de kalabalıklaşıyor. Devir teslim törenini duyan bayraklarını ve İmamoğlu fotoğraflarını alıp gelmiş. 7’den 77’ye heyecanlı ve coşkulu bir kalabalık hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ve “İstanbul seninle gurur duyuyor” sloganlarını atıyor.

‘Çok sayıda işçi alındı’

İBB binası içinde de durum pek farklı değil. Çalışanlar dahil herkesin yüzü gülüyor. Meclis üyelerinden ilçe belediye başkanlarına, CHP üyelerinden, milletvekillerine kadar herkes burada. Her bir köşede sohbetler ediliyor. Bazı İBB çalışanları son bir ayda İBB ve iştiraklerinde işe alınan insanlardan bahsediyor. Biri diyor ki “Zaten Ekrem başkan geldiğinde son bir ayın işe alınma listesine baksa üst düzey yetkililerin yakınları dahil pek çok kişinin işe alındığını görecek” diyor. Bir başka köşede “25 yıl sonra bir nefes alalım. Farklı bir yönetim görelim. Rahatladık. Çok iyi oldu. Bu mazbata süreci de çok uzadı” diye konuşuluyor. Bir yanda bu tarihi anı fotoğraflamak isteyenler özçekim yapıyor ve herkesin yüzü gülüyor. Herkes çok heyecanlı.

Uysal erken ayrıldı

Daha sonra İmamoğlu binadan içeriye coşkulu bir kalabalıkla giriyor. Yurttaşlar “Seninle gurur duyuyoruz” diye bağırıyor. Devir teslim töreni dahil İmamoğlu’nun geçtiği her noktada bir izdiham yaşanıyor. Devir teslim töreninin ardından küçük bir grupla asansöre binen eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın binadan erkenden ayrılması dikkat çekiyor.

Erguvanlar açtı

İmamoğlu devir teslim töreninin ardından makam odasından İBB binası önündeki CHP otobüsüne geçiyor. Kalabalığın artık ucu görünmüyor. Makam odasının balkonlarında ise İmamoğlu’nu görmek ve dinlemek isteyen çok sayıda yurttaş fotoğraf çekiyor. İmamoğlu “Bu güzel şehre bu güzel insanlara barış, saygı getiriyoruz” diyor. Kalabalık coşkuyla alkışlıyor. “Haktan, hukuktan, adaletten asla vazgeçmedik. Bu şehrin adalet duygusundan asla vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Bu ülkenin kurucu değerlerinden asla vazgeçmedik. Cumhuriyetten, inancımızdan, Mustafa Kemal Atatürk’ten vazgeçmedik” deyince coşku katlanıyor. O sırada bir yurttaş bana İBB binası bahçesindeki erguvan ağacını gösteriyor. Evet, bahar dendi mi akla ilk gelen güzellik, erguvanlar açmış.