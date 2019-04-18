Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Müziğin önde gelen isimlerinden Orhan Gencebay'a göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı özel hastanede anjiyo yapıldı. Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Operasyon sonrası yoğun bakımda bir süre müşahade altında tutulacağı belirtilen Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili Şişli Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener yaptığı açıklamada, "Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik. Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor” dedi.