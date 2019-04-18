Belediye İmamoğlu'nun dünkü paylaşımlarını retweet etti

Sabah saatlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı'nın twitter hesabında dün saat 16:30 itibariyle mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla ilgili hiçbir ibarenin paylaşılmamış olması dikkat çekmişti. Twitter hesabında en son dün Turgut Özal'ın kabrini ziyarete giden AKP'li eski Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı paylaşan hesabın saat:17:00 itibariyle İmamoğlu'nun dünkü paylaşımlarını retweet ettiği görüldü.