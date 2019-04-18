İBB'nin resmi Twitter hesabından ilk İmamoğlu paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün mazbatasını almasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından İmamoğlu ile ilgili hiçbir paylaşımda bulunulmaması tepki çekmişti.

Bugün saat 17:00 itibariyle İmamoğlu'nun dünkü paylaşımlarının retweet edildiği İBB Twitter hesabından, akşam saatlerinde de '16 Milyon İstanbulluya hayırlı olsun' paylaşımı yapıldı.

İBB'nin resmi Twitter hesabına sabitlenen paylaşımda, ''Dün gerçekleştirilen mazbata teslim töreninin ardından İBB Başkanlık binasına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, görevi Sayın Mevlüt Uysal’dan devraldı. 16 Milyon İstanbulluya hayırlı olsun'' denildi.

Dün gerçekleştirilen mazbata teslim töreninin ardından İBB Başkanlık binasına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, görevi Sayın Mevlüt Uysal’dan devraldı. 16 Milyon İstanbulluya hayırlı olsun 😊 pic.twitter.com/hjHvZiMenD — İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) April 18, 2019

Bugün saat saat 17:00'a kadar hiçbir paylaşımda bulunulmayan hesaptan en son dün, Turgut Özal'ın kabrini ziyarete giden AKP'li eski Belediye Başkanı Mevlüt Uysal paylaşımı yapılmıştı.