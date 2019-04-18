İşyerinde dehşet: Tartıştığı kadın çalışanlarını vurdu

Saldırıda Ahsen Demirci (28) başından, Tuğçe Nur Yılmaz (36) ise karnından vurularak, ağır yaralandı. Üçüncü kadın çalışanın şans eseri yara almadan kurtulduğu saldırının ardından kaçan P.T. ise yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay bugün saat 09.30 sıralarında Semerciler Mahallesi'ndeki cep telefonu bayisinde meydana geldi. P.T., bir gün önce telefon tarifesi satın aldığı bayiye geldi. Aldığı tarifeyle ilgili sorun yaşadığını söyleyen P.T., önce kasada oturan Ahsen Demirci ile tartışmaya başladı. İş yerindeki diğer 2 kadın çalışan, öfkeli konuşmalarını sürdüren P.T.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak P.T. bu sırada, yanında taşıdığı tabancasını çekti. Paniğe kapılan çalışanlardan Ahsen Demirci bankonun altına saklanırken, diğer 2 kadın çalışan iş yerinin arka kısmına kaçtı.

Tabancasını art arda ateşleyen P.T., Ahsen Demirci'yi, başından vurdu. Ardından arka tarafa geçip, diğer 2 kadına ateş etti. Tuğçe Nur Yılmaz da karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Diğer kadın çalışan şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulurken, P.T. olay yerinden koşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ahsen Demirci ve Tuğçe Nur Yılmaz, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Çevrede çok sayıda kişi toplanırken, saldırıyı duyup olay yerine koşan Demirci ve Yılmaz'ın yakınları ile arkadaşları, gözyaşına boğuldu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre sonra, P.T.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte Arifiye ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. P.T.'nin ilk ifadesinde, "Bir anlık öfke ile gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Emniyet'e götürülen P.T., sorgusunun ardından adliye sevk edilecek.

Silahlı saldırı, iş yerine ait güvenlik kameralarınca da kaydedildi. P.T.'nin tabancasını çıkarması, paniğe kapılan 2 kadın çalışanın iş yerinin arka kısmına koşarak kaçması, kasada bulunan Ahsen Demirci'nin bankonun altına gizlenmesi, P.T.'nin gizlenen Demirci'ye ateş etmesi görüntülere yansıyor.