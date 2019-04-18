İstanbul Havalimanı taksi ücretleri dudak uçuklattı!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), İstanbul Havalimanı'na ilçe ilçe ulaşım taksi tarifesini açıkladı. İstanbul'un 39 ilçesinden ulaşımın esas alındığı tarifeye göre en düşük ücret 52 TL ile Arnavutköy'den, en yüksek ücret ise 272 TL ile Şile'den gerçekleşiyor.

Şehrin ana arterlerinden Beyoğlu ve Beşiktaş'tan İstanbul Havalimanı taksi tarifesi 145 TL yazarken, bu ücret Kadıköy'den 168 TL, Şişli'den 147 TL, Esenyurt'tan 155 TL ve Beylikdüzü'nden 154 TL olarak olarak hesaplanıyor. Bu rakamlara yol ve köprü ücretini de ayrıca dahil etmek gerekiyor.

1000 TAKSİ GÖREV YAPACAK

İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye ulaşıldığında 1000 taksi görev yapacak. Bu araçların 800'ü sarı taksi, 100'ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100'ü de vito tarzı lüks taksi olarak planlandı.

Taksimetre açılışının 4₺ ve km başının 2,5₺ olduğunu kaydeden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Belirlediğimiz ilçe ilçe fiyatlarda insanların bu rakamları da aklında tutması kıymetli. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar da sadece tutarlarda değişkenlik olabiliyor. Ancak ufak değişiklikler olsa da aşağı yukarı tarife bu şekilde olacaktır.” dedi.