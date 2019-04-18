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Mazhar Alanson'un palavrası! Özür bekliyoruz

Sosyal medyada dolanan cumhuriyet.com.tr'nin yaptığı iddia edilen 'Mazhar Alanson yoğun bakımda' paylaşımlarına hiç bir araştırma yapmadan inanan şarkıcı Mazhar Alanson, 'Cumhuriyet palavrası' ifadesi kullandı. Aralarında Sabah ve Akit'in de bulunduğu bazı gazeteler de araştırma yapmadan yaptıkları haberlerle bu furyaya katıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe, 16:13

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@Leventkeitel isimli troll twitter hesabı cumhuriyet.com.tr'yi kaynak göstererek 'sahte paylaşımlar' yapıyor. Linki yarım gözüken ve linke tıklanıldığında boşluğa giden paylaşımlar dolaşıma sokuluyor. Troll hesaba girildiğinde daha önce de birçok ünlüyle ilgili sitemizi kaynak göstererek 'yalan haber' paylaşımında bulunulduğu görülüyor.

'ALANSON KEŞKE BİR ARAŞTIRSAYDI'

Troller birçok kez ünlüleri öldürmüş buna basın kuruluşları da alet olmuştu. Bu kez şarkıcı Mazhar Alanson, hiçbir araştırma yapmadan bu troll hesaba kanarak sosyal medyadan Cumhuriyet'i suçlayan ifadeler kulllandı. 'Cumhuriyet Palavrası' diyen Alanson'u kurumumuzdan özür dilemeye davet ediyoruz.

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YA BASIN...

Mazhar Alanson, gazeteci olmadığı için bu yalan bilgiyi araştırmakla yükümlü değil. Ancak aralarında Sabah ve Akit'in de bulunduğu bazı gazeteler hiç doğrulamadan yaptıkları haberlerle Cumhuriyet'e suçlamada bulundu. Bu gazeteler "Cumhuriyet palava sıktı, Mazhar Alanson açıklama yaptı" başlığıyla haberler yaptı. Bu kuruluşların yeni paylaşımlarını da merakla bekliyoruz.

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Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mazhar Alanson

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