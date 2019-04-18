Dayanışma öncüsü

Köy Enstitülerinin 79’uncu yıldönümünü için düzenlenen konferansta konuşan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemiz İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, Köy Enstitülerinin dünyada ilk kez toplumsal kalkınmanın somut örneğini verdiğini belirtti.

Öncü köy öğretmenleri

Kastamonu Gölköylüler Vakfı, “Kuruluşunun 79. Yılında Köy Enstitüleri” adlı bir konferans düzenledi. Beyoğlu’ndaki İstanbul Barosu Konferans salonunda önceki gün yapılan etkinliğe Alev Coşkun, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve yurttaşlar katıldı. Alev Coşkun, “Şair, ‘Akan suyun yanındaki testi 40 yıl da orada dursa dolası değildir’ diyor. Ne yapmak lazım, o testiyi birinin akan suyun altına getirmesi lazım. Anadolu’daki olay da buydu. Köy Enstitüleri, köyü kalkındırmak değil, içinden canlandırmak projesiydi. Birlikte ve dayanışma içinde üretimle eğitim görmekti” dedi.

Köy Enstitülerini bitirenlerin, 20 yıl köylerde çalışma zorunluğu olduğunu anımsatan Coşkun, “Kimileri bu konuyu çok eleştirdi. Buna, ‘köylüyü köyde tutma’ gibi bir amaç yüklediler. Oysaki köye giden o öğretmen, köyde öncül örnek oluyordu. Köyde bütüncül bir kalkınma ve gelişme sürecini harekete geçiriyordu. Demircilik, duvarcılık, arıcılık, balıkçılık, el işleri, tiyatro ve müzik gibi sanat dalları ve köyde ilk sağlık hizmetleri başka olmak üzere birçok çalışma yapıldı. O düşüncede olan bilim adamlarına, sağcı siyasetçilere, kimi de solcu yazarlara şunu söylemek istiyorum; enstitülerin yetiştirdiği öncü köy öğretmenleri, köy düzeyinde kırsal alanda sıkışmış kapalı ekonomik yapıyı, içinden ürettiği güçle dönüştürmeyi amaçlıyordu. İsmali Hakkı Tonguç bunu yapmak istiyordu. Köy Enstitülerinin esası, ruhu, tılsımı, gizilgücü budur. İşte Köy Enstitüleri bu özellikleri nedeniyle dünyada ilk kez toplumsal kalkınmanın somut örneğini vermiştir” diye konuştu.

Coşkun, Köy Enstitülerinin yıkılışında, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle sağ siyatsetçilerin birdenbire yükselişinin etkili olduğunu da vurguladı