'Çocuğumuzun neyle suçlandığını bilmek istiyoruz'

Gizli tanık Berk Ercan’ın ifadeleri nedeniyle Armutlu Cemevi’ne yapılan baskın ile gözaltına alınan ODTÜ mimarlık mezunu Cem Dursun’un 9 aydır iddianamesi hazırlanmadı. Tutuklu bulunan Dursun’un babası Özkan Dursun, “Bizim isteğimiz bir an önce iddianamesi hazırlansın mahkemeye çıksın. Varsa suçu ona göre bekleyelim. Şimdi belirsizlik içerisinde beklemek insana zül geliyor” dedi.

Cem Dursun, “terör örgütü üyesi” olduğu iddiasıyla Tekirdağ Cezaevi’nde tutuluyor. Baba Özkan Dursun iddianamenin bir önce hazırlanmasını istediklerini belirterek “İddianame hazırlansın diye savcılığa sürekli dilekçe veriyorum. Olumlu bir sonuç alamadım. Biz oğlumuzun tam olarak neyle suçlandığını bilmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anne Binnaz Dursun ise şöyle konuştu: “Çocuğum 9 aydır içeride, ne ile suçlandığını bilmiyorum. Süreç neden bu kadar uzatılıyor. Çok üzülüyorum. 3 aydır görüşemiyoruz.”