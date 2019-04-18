Ramazan Bayramı tatili kaç gün? | Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Kararda, "Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir." denildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı şöyle:

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”

2019 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI NE ZAMAN?



Ramazan ayı 2019 yılında 6 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Ramazan başlangıcı 2019 yılında 6 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan Arefe günü ise, 3 Haziran 2019 pazartesi gününe rastlıyor. Ramazan Bayramı 1. gün 4 Haziran 2019 Salı günü, Ramazan Bayramı 2. gün 5 Haziran 2019 Çarşamba günü, Ramazan Bayramı 3. gün 6 Haziran 2019 Perşembe gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, Müslümanlar tarafından Ramazan Ayı’nın bitimi ile Ramazan’ı takip eden ayın ilk üç gününde kutlanır. Bu yıl Ramazan Ayı 3 Haziran’da bitmektedir. Ramazan Bayramı ise 4 Haziran günü başlayacaktır.

Ramazan Bayramı haziranın ilk haftasına denk geliyor. Yarım gün tatil sayılan Arife Günü 3 Haziran Pazartesi, 4-5-6 Haziran da Ramazan Bayramı. Yani bayram, haftanın ortasına denk geliyor. Haftasonu olan 1-2 Haziran ile 7 Haziran Cuma ve 8-9 Haziran haftasonları eklenerek ve Arife Günü de tam gün sayılarak, bayram tatilinin 9 güne uzatılması yönünde talepler vardı. Bu talepler Cuhurbaşkanlığı tarafından karara bağlandı. Cumhurbaşkanlığı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazıyla, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına karar verdi. Kararda, "Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir." denildi.