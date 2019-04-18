8 defineci mağarada mahsur kaldı! Kurtarma çalışmaları sürüyor

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan 7-8 kişi olduğu belirtilen grup, kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Bu grupla gelen ve kendi imkanlarıyla kuyudan çıkan kişi, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Define arayan kişilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

İple kuyuya inen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor. Ekipler ayrıca bölgede dedektörlerle gaz ölçümleri yapıyor.

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu'nun olaya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Şu anda bütün birimlerimizle ve Sayın Valimizin koordinesiyle burada kurtarma çalışmalarını yapıyoruz. İlk amacımız 7-8 vatandaşımıza sağlam bir şekilde ulaşmak. Niyetimiz bu. Çalışma çok titiz bir şekilde yürütülüyor. Jeneratör kullandıkları için bu gibi kazılarda oluyor böyle bir şey. Mazotun yaydığı gaz kokusuyla mı zehirlenme var? Bunu tam bilmemekle birlikte bir gaz zehirlenmesinin olabileceği düşünülüyor"