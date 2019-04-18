Zeydan Karalar’dan fide desteği

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı, Karaisalı, Aladağ, Kozan, Pozantı ve Tufanbeyli’de domates yetiştiriciliğini teşvik amacıyla fide desteği hazırlıklarını tamamladı. Karaisalı ilçesinde hemşerileriyle bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 ilçede toplam 173 üreticiye toplam 130 bin adet domates fidesi ile 224 litre organik sıvı gübre dağıtımını başlattı. Başkan Zeydan Karalar, Toroslar’ın eteklerindeki dağ köylerinde hayatın zorluklarına göğüs gererek, tarımsal üretim yapmaya çalışan köylülerin emeğinin daha çok değer bulması için kırsal kalkınma projelerini devam ettireceklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Karaisalı’da 70 köylüye 67 bin adet, Aladağ’da 72 köylüye 35 bin adet, Kozan’da 10 köylüye 21 bin adet, Pozantı’da 7 kişiye 2 bin 600 adet, Tufanbeyli’de 1 köylüye 2 bin 600 adet, deneme amaçlı olarak muhtelif ilçelerde 3 köylüye 1800 adet Kuzey Köy cinsi domates fidesi dağıtımını tamamlayacak. Bu üreticilere domates tarımında kullanmak üzere toplam 224 litre organik sıvı gübre desteği sağlanacak.