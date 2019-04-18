Rusya: Türkiye menşeli meyve ve sebzenin kalitesi düştü

Rosselhoznadzor Başkan Yardımcısı Yuliya Şvabauskene’nin bu sorunu bugün Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Harun Seçkin ile görüşmede gündeme getirdiği aktarıldı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Şvabauskene 2018 yılında Türk meyve ve sebzelerde bin 495 kez Rusya’da yasak nesnelerin bulunduğunu söyledi.

30 bin tondan fazla hastalıklı ürünün Rusya’ya girişinin engellendiği hatırlatılan Rosselhoznadzor açıklamasında, “Mevcut durum, bitki sağlığı açısından Rusya’nın iyiliği için ciddi tehdit oluşturuyor” dendi.

Diğer yandan Seçkin, 2018’de Türkiye’de ihraç edilen tarım ürünlerine yönelik kontrolün güçlendirildiğini, bu sürece dahil edilen denetçi sayısının artırıldığını dile getirdi. Rusya’ya gönderilen biber, domates, üzüm ve çileğin önümüzdeki temmuz ayından itibaren fümigasyondan geçirmeyi planladıklarını belirten Seçkin, kullanılmayı düşündükleri dekontaminasyon yöntemleri hakkında bilgiyi en yakın zamanda Rosselhoznadzor’a sunacaklarını kaydetti.

Görüşmede tarafların, üretim alanlarında ortak denetim olasılığını ‘yüksek sezon’ öncesinde görüşme konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Rusya’ya ürünlerini ihraç etmeyi planlayan büyük üreticilerin listesini sunacak.