Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ‘Adalet nöbeti’ne başlıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasında sadece 4 kişi hakkında dava açılmasına ve esas sorumlular hakkında bir şey yapılmamasına tepki gösteren aileler Çorlu Adliyesi önünde bugünden itibaren 'Adalet nöbeti' tutacak.

Gerçek sorumluların gizlediğini ve aklanmaya çalışıldığını söyleyen aileler, "Buna sessiz kalmayacağız, bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz" diyerek destek için herkesi 19 Nisan Cuma gününden itibaren hafta içi her gün saat 10.00-12.00 arasında Çorlu Adliyesi önüne davet etti.

“Sana söz oğlum.. Sana söz”

Oğlum için, 25 can için, herkese gerekli olan #adalet için yarından itibaren adalet nöbetindeyiz.

Davamıza sahip çıkacağız.#oğuzarda#çorlutrenkazası #kazadeğilcinayet pic.twitter.com/KG09G8WyC1 — Misra Oz Sel (@misra_oz) 18 Nisan 2019