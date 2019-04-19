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Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ‘Adalet nöbeti’ne başlıyor

Temmuz 2018’de Çorlu’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişinin yakınları bugünden itibaren ‘Adalet nöbeti’ne başlayacaklarını açıkladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma, 09:39

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasında sadece 4 kişi hakkında dava açılmasına ve esas sorumlular hakkında bir şey yapılmamasına tepki gösteren aileler Çorlu Adliyesi önünde bugünden itibaren 'Adalet nöbeti' tutacak.

Gerçek sorumluların gizlediğini ve aklanmaya çalışıldığını söyleyen aileler, "Buna sessiz kalmayacağız, bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz" diyerek destek için herkesi 19 Nisan Cuma gününden itibaren hafta içi her gün saat 10.00-12.00 arasında Çorlu Adliyesi önüne davet etti.

Cumhuriyet İMECESİ

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