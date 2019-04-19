Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ‘adalet nöbeti’ başlattı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralılar ve avukatları, kazada sadece 4 kişi hakkında dava açılıp, diğer sorumlular hakkında takipsizlik kararı verilmesini protesto etmek için bugünden itibaren Çorlu Adliyesi önünde hafta içi her gün 10.00- 12.00 saatleri arasında adalet taleplerini yenilemek için 'sessiz bekleyiş' eylemi başlattı.

DESTEK ÇAĞRISI

Gerçek sorumluların gizlediğini ve aklanmaya çalışıldığını söyleyen aileler, "Buna sessiz kalmayacağız, bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz" diyerek destek için herkesi 19 Nisan Cuma gününden itibaren hafta içi her gün saat 10.00-12.00 arasında Çorlu Adliyesi önüne davet etti.

“Sana söz oğlum.. Sana söz”

Oğlum için, 25 can için, herkese gerekli olan #adalet için yarından itibaren adalet nöbetindeyiz.

Davamıza sahip çıkacağız.#oğuzarda#çorlutrenkazası #kazadeğilcinayet pic.twitter.com/KG09G8WyC1 — Misra Oz Sel (@misra_oz) 18 Nisan 2019

İLK EYLEM BUGÜN GERÇEKLEŞTİ: 'TEK BEKLENTİMİZ BİR CEVAPTIR'

Çorlu Adliyesi bahçesinde toplanan tren kazasının mağdurları ilk eylemlerini bugün gerçekleşti.

Kazada 14 yaşında kızı Bihter Bilgin, kız kardeşleri Emel Duman, Derya Kurtulmuş ve 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş'u kaybeden Zeliha Bilgin, "Biz bugün burada sessiz bir şekilde sonucu bekliyoruz. Yaptığımız etkinliklerde hiçbir taşkınlığımız yoktur. Bizim hiç siyasetle ya da bir karşı tarafla öyle bir görüşümüz de yok. Biz evlat kaybettik, anne, baba, kardeş, eş kaybettik. Biz burada kovuşturmaya neden yer yoktur, tek beklentimiz bir cevaptır" dedi.

Bu sırada toplanan kalabalık tarafından 'Sorumlular yargılansın. Adalet istiyoruz' yazılı pankart açılmak istendi. Güvenlik önlemi alan polisler, adliye bahçesinde pankart açılmasının yasak olduğu gerekçesiyle müdahale etti. Kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından pankartın açılmasına izin verildi.

Kazada 6 aylık kızı Beren ve eşi Derya Kurtulmuş'u kaybeden Melih Kurtulmuş'un avukatı Yunus Tuğlu, kazayla ilgili hazırlanan iddianamenin tam bir hayal kırıklığı olduğunu iddia etti. Tuğlu, şöyle konuştu:

AVUKAT TUĞLU: SORUMLULAR YARGILAMADAN KAÇIRILMIŞTIR

"Meydana gelen tren kazasında şu anda iddianame düzenlenmiş durumda ve duruşma günü de belirlendi. Ancak düzenlenen iddianame bizlerde hayal kırıklığı yaratmış durumda. Sadece 4 tane kontrol görevlisine dava açılmış durumda ve onların yargılaması yapılacak. Diğer sorumlular ile ilgili olarak ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi. Bizler bu takipsizlik kararına itiraz ettik. Bizim kanaatimize göre sorumlular halen yargılamadan kaçırılmışlardır. Biz, meydana gelen tren kazasında tek sorumlunun 4 tane kontrol görevlisi olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle de adaletin henüz gerçekleştirilmediğini düşünüyoruz. Adaletin sağlanmasını adli makamlardan bekliyoruz. Özellikle itirazlarımızın kabul edilmesini ve diğer sorumluların da yargı önüne çıkartılmasını bekliyoruz. Meydana gelen tren kazası çok acı bir olaydır. Benim müvekkilimin de 6 aylık bebeği ve eşi bu kazada vefat etti. Halen onların acısını yaşamaktadır. Vefat eden 25 kişinin kanları yerde kalmıştır. Adalet bekleyen yakınları bu acılar yaşamaktadır. Sorumluların biran önce yargılanmalarını ve gereken cezaların da verilmesini istiyoruz.

AYGUN: SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ

Eyleme katılan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun de, asıl sorumlular hakkında hiçbir şey yapılmadığını ileri sürdü. Aygun, "Meydana gelen tren kazasındaki dosyadan çıkan takipsizlik kararı ile ilgili olarak 4 tane memura faturanın kesilmesine haykırmak için buradayız. Asıl sorumluların yargılanmaması, asıl üst düzey yöneticilerin yargılanmamasından dolayı ve verilen takipsizliğe dur demek için aileler ile beraber Çorlu Adliyesi'ndeyiz. Gerçek sorumlularda bulunana kadar da bu işin takipçisi olacağız" dedi.

ÇORLU TREN FACİASI

Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yakınlarında geçen yıl 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı. Kazanın ardından Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, hazırlanan bilirkişi raporunda, 'kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu' bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında, 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezası talep edildi. Dava, 3 Temmuz günü, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.