"Sert gözüken Muharrem hoca imajını yerle bir ettim"

Poyrazoğlu, "27 yıllık öğretmenim, bundan 8 ay önce kanser şüphesiyle hastaneye gittim. 8 aylık süreci Denizli'deki Pamukkale Üniversites Hastanesi'nde tamamladım. Buradaki akademisyen kadro ve doktorların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçirdiğim hastalığın tedavisi ilaç ama en büyük oranla moral ve motivasyona da dayalı. Bu yüzden herkes bana çok destek oldu. Başta ailem, arkadaşlarım, öğretmen camiası okul müdürüm, komşularım insanların o kadar çok seveni oluyormuş ki, bu duruma düşünce mesaj, iletileri ve aramaları ile destek veren öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Süreci tamamladım. Bundan sonra en kısa sürede tekrar tahtanın başında olmak istiyorum. Çok özledim mesleğimi yapmayı, 8 aydır çok uzak kaldım. Hiçbir şey yapmadan yaşamın kıyısında kalmak çok zor. Ancak gelen destek telefonları ile moral ve motivasyon yükselince tedavim daha kısa sürede tamamlandı" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR DUYGUSALLIK YAŞADIM'

Okula döndükten sonra öğrencilerinin kendisine yoğun bir duygu seli yaşattığını belirten Poyrazoğlu, "Okula geldiğimde öğrencilerim bana büyük bir güç verdi. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok güçlü ve moralli hissediyorum. Bu hastalıkla uğraşan herkese şunu söylemek istiyorum. Yaşamak çok güzel. Bu hastalıkta moral ve motivasyonla yeneceğini inancı pekişmesi. Ben böyle bir tören ve kalabalığın toplanmasını istemediğim için böyle teneffüs olmadan, ders arasındayken gideyim çocuklar beni görmesin istemiştim. Çünkü dersin aksamasını da istemiyordum açıkçası. Geldiğim de bambaşka bir senaryo gördüm. İnsan çok sonra tanıdığı, gördüğü birisine sarılmak istiyor. Ben buraya girince herkesi tanıyor ve herkese sarılmak istiyordum. Fakat bir süre sonra o yukardan balonların atılması ve daha sonra tutamadım kendimi çok fazla sert gözüken o Muharrem hoca imajını bir anda yerle bir ettim. Ağladım. Çok büyük bir duygusallık yaşadım. Çocukların yarattığı bu ortam çok güzeldi. Onları çok seviyorum ve onlara daha fazla faydalı olmak istiyorum. Bundan sonraki süreçte daha fazla çalışmak istiyorum. Hepsi ayrı bir değer çünkü. Sağ olsunlar onlar da bana aynı değeri göstermişler. Bu eğitimin ya da mesleğimizin en güzel yanıydı. Çok güzel bir gün yaşadım" diye konuştu.