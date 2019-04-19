İzmir’de 1 Mayıs Gündoğdu Meydanı’nda kutlanacak

İzmir’de 1 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek miting ile kutlanacak. “Krize, İşsizliğe, Güvencesizliğe Son. İş, Adalet, Özgürlük ve Demokrasi için Gündoğdu Meydanı’nda buluşalım” sloganıyla düzenlenecek miting saat 14.00’de başlayacak.