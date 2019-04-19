BAE için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli casusluktan tutuklandı

İstanbul'da casusluk iddiasıyla gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı 2 istihbarat yetkilisi casusluk suçundan tutuklandı.

TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen iki şüpheli, "Siyasi, askeri ve uluslararası casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

'CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR'

Türk yetkili, "Türkiye'ye giren ilk yetkilinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olup olmadığını inceliyoruz" dedi ve şüphelinin Pazartesi günü İstanbul'da gözaltına alınmadan önce 6 ay takip edildiğini söyledi.

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Yetkili, "Türkiye'de yaşayan, aralarında siyasi muhaliflerin de olduğu Araplar hakkında bilgi toplama girişiminde bulunmuş olabilir" diye konuştu.

Reuters, BAE Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin olayla ilgili yorum yapmadığını Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün de yorum yapmayı reddettiğini aktardı.

Ajansın haberinde ayrıca, Türk yetkililerin karşı istihbarat soruşturması kapsamında şifreli bir bilgisayarı da ele geçirdiği belirtildi.

Reuters'a konuşan yetkili, bilgisayarın "casusluk şebekesinin İstanbul merkezinde gizli bir bölmede bulunduğunu" söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde istihbarat operasyonunun hedefinde "sürgündeki siyasetçiler ve öğrenciler" olduğuna dair ifadeler bulunduğunu aktardı.

Yetkili, "Bireylerin Türk topraklarındaki gizli faaliyetlerine dair kapsamlı kanıtlarımız var. Şüpheliler ayrıca BAE istihbarat servisinde görev aldıklarını itiraf etti" dedi ve olayla ilgili "sağlam kanıtlar bulunduğunu" söyledi.

Reuters'ın haberine göre yetkili ayrıca, şüphelilerin bilgi karşılığında para ödedikleri muhbirleri kullandıklarını ifade etti.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Trabzon Günleri etkinliğine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, girişte gazetecilerin BAE için çalıştığı iddia edilen iki şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili sorusuna, "Yargıda devam ediyor." karşılığını verdi.