İmamoğlu’nun İBB verilerini kopyalamak istemesi üzerine AKP’liler mahkemeye koştu

İmamoğlu mazbatasının aldıktan sonra ilk işgününde 2 önemli karara imza attı. İmamoğlu, İBB’deki belediye iştiraklerinin rutin görevlerini sürdürmesini isterken, ikinci bir emre kadar bu kapsamın dışında kalan; “ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım satım, gayrimenkul kiralama, alış ve satış” benzeri tüm işler ve işlemleri durdurdu.

İmamoğlu daha sonra, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanmasını istedi. İmamoğlu’nun Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği yazılı talimatta şu ifade yer aldı: “Belediyemiz Müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak, Belediyemiz çalışanlarından ve/veya dışarıdan belirlenecek üç uzman ile Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir. Gereğini rica ederim.”



Bu kararın ardından AKP’liler ve yandaş basın “İmamoğlu devletin kozmik odasına giriyor” ifadeleriyle İmamoğlu’nu hedef aldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından “Gerçekten dehşetengiz bir olay... bu kadar acelenin altında ne yatıyor?” diyerek İmamoğlu’nu devletin mahrem bilgilerini kopyalamakla suçladı. İddialara yanıt veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Biz kamunun verilerini korumak zorundayız. Şu anda görevli olan arkadaşlarım, büyükşehirde görevli olan arkadaşlarımız, büyükşehirin daha önce sözleşmesini yapıp bu alanda anlaşma yaptığı firmanın bir görevlisi. Gayet mevzuata uygun bir şekilde ve aynı şekilde tespitler yapılarak, yılbaşı 2018, 31 Mart 2019 tarihli ve dün tarihli kayıtlar arşivlendi, imza altına alındı. Özellikle 31 Mart ile 18 Nisan arasında ne yazık ki duyum değil, daha ötesi tespitlerimiz var. Bunları en sağlıklı şekilde kıyaslamak, verileri analiz etmek ve halkımızın çıkarını korumak adına bu işlem yapılmıştır. Kanuna uygundur. Bizim kozmik odayla işimiz olmaz. Bu devletin hafızası, onu koruyoruz. Kamuya zarar veren, eksik işlem yapıldığında zaten hem kamuya duyuracağız hem de gerekli hukuki işlemleri başlatacağız.”



İddialarla ilgili olarak İBB de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yazıyla amaçlanan İBB ve Bağlı Kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarının yedeklerinin ve Log kayıtlarının, Bilgi Güvenliği Standartlarına uygun olarak, 31.12.2018, 31.03.2019 ve 18.04.2019 tarihli olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi’nin dijital arşivinde tutanak ile kayıt altına alınması ve İBB veri merkezinde muhafaza edilmesi olup kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılması söz konusu değildir” denildi.

Jet hızıyla durdurma



AKP’li meclis üyeleri Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı, İmamoğlu’nun kopyalama talimatıyla ilgili olarak idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun “tüm verilerin kopyalanması” emrinin yürütmesini durdurdu.