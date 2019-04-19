İmamoğlu'nun veri inceleme kararına durdurma

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmanıp incelenmesine yönelik talebine, 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi. Karar, AKP'li Meclis üyeleri Ömer Faruk Kalaycı ile Yüksek Akyol'un başvurusu üzerine alındı.

Mahkemenin kararında, yeniden karar verilmek üzere idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verildi ve İBB'nin bu kararı 'hangi gerekçeyle aldığının' açıklanması istendi.

İBB: HENÜZ RESMİ TEBLİGAT GELMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kararla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Değerli basın mensupları; Bazı basın yayın organlarında İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 18.04.2019 tarihli genelgesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiği görülmüştür. Kurumumuza henüz bu yönde bir resmi tebligat yapılmamıştır. Resmi tebligat yapılınca gereği yapılacaktır."

İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu’nda çalışan iki müfettiş görevlendirerek, bu müfettişlere, belediye çalışanı veya dışarıdan görevlendirilecek üç uzmanla birlikte belediyenin elektronik veritabanında inceleme yapma ve veri tabanını kopyalama yetkisi verdi.

İmamoğlu, 18 Nisan’da belediye şirketlerine bir yazı göndererek birçok bilgi ve belge istedi.

Seçim günü olan 31 Mart ile yazının gönderildiği 18 Nisan arasını kapsayacak şekilde banka mevcudu tespit tutanaklarını isteyen İmamoğlu, tapuda kayıtlı taşınmazları, belediyeye kayıtlı araçların listelerini, araçların kimler tarafından kullanıldığını, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile tablet ve cep telefonlarının ve bunların tahsis edildiği kişileri, memur, sözleşmeli memurların listelerini de istedi.

Bir başka evrakta iste şirketlerden istenen bilgiler şöyle sıralandı:

Mali tablolar

Bütçe uygulama sonuçları tabloları

Kasa sayım tutanakları

Alınan çekler

Menkul kıymet ve varlıklar

Tapuda kayıtlı ve kayıtlı olmayan taşınmazlar

"Duyum değil, daha ötesi tespitlerimiz var"

Konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, "Geleceğe sağlıklı şekilde taşınması adına arşivlendi. Ne yazık ki duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var. Bunları kıyaslamak ve halkımızın çıkarlarını korumak adına bunları arşivledik" demişti.