Mazhar Alanson'dan yoğun bakımda 'U' dönüşü

Sosyal medyada dolanan cumhuriyet.com.tr'nin yaptığı iddia edilen 'Mazhar Alanson yoğun bakımda' paylaşımlarına hiçbir araştırma yapmadan inanan şarkıcı Mazhar Alanson, dün kişisel twitter hesabından bir video paylaşarak 'Cumhuriyet palavrası' ifadesi kullanmıştı.

Kendisinden özür beklediğimizi belirttiğimiz haberin ardından Mazhar Alanson, hatasını anlayarak paylaştığı videoyu sildi. Ancak bilmediğimiz bir nedenle cumhuriyet.com.tr'yi engelledi. Alanson, 2003 yılından beri evli olduğu eşi Biricik Suden'le fotoğrafını 'Ben zaten yıllardır yoğun bakım altındayım kimse merak etmesin" diyerek paylaşımda bulundu.

NE OLMUŞTU

@Leventkeitel isimli troll twitter hesabı cumhuriyet.com.tr'yi kaynak göstererek 'sahte paylaşımlar' yapıyor. Linki yarım gözüken ve linke tıklanıldığında boşluğa giden paylaşımlar dolaşıma sokuluyor. Troll hesaba girildiğinde daha önce de birçok ünlüyle ilgili sitemizi kaynak göstererek 'yalan haber' paylaşımında bulunulduğu görülüyor.

Şrkıcı Mazhar Alanson, hiçbir araştırma yapmadan bu troll hesaba kanarak sosyal medyadan Cumhuriyet'i suçlayan ifadeler kullandı. Aralarında Sabah ve Akit'in de bulunduğu bazı gazeteler hiç doğrulamadan yaptıkları haberlerle Cumhuriyet'e suçlamada bulundu. Bu gazeteler "Cumhuriyet palava sıktı, Mazhar Alanson açıklama yaptı" başlığıyla haberler yaptı.

Trollün kullandığı tweet...