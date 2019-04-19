Eski rektör İsrafil Kurtcephe'ye FETÖ üyeliğinden hapis cezası



Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan, 14 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen eylül ayında tahliye edilen AÜ eski rektörü İsrafil Kurtcephe'nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsrafil Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı.

Eski rektör ve avukatları, saat 10.00'da başlayan duruşmada, savcının, sanığın 'terör örgütü üyeliği'nden yargılanmasına yönelik mütalaasına karşı yaklaşık 5 saat savunma yaptı. Duruşmaya üç kez ara veren mahkeme heyeti, saat 17.00'de kararını açıkladı. Heyet, eski rektör İsrafil Kurtcephe'yi 'terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

'ENİNDE SONUNDA BERAAT EDECEKTİR'

Duruşma sonunda konuşan İsrafil Kurtcephe'nin avukatlarından Ali Çelik, duruşmada delil tartışmasının düzgün yapıldığını belirterek, "Ortaya konulan deliller, soruşturma aşamasındaki şüpheyi neredeyse tümüyle ortadan kaldırdı" dedi. Duruşmalarda dinlenen tanıkların en aleyhte olanlarının bile İsrafil Kurtcephe'nin FETÖ ile bağlantısı olmadığını ve bu konuda herhangi bir bilgileri bulunmadığını söylediğini belirten avukat Ali Çelik, "Biz bu kararın Bölge Adliye Mahkemesinde ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Kurtcephe eninde sonunda beraat edecektir" diye konuştu.

FETHULLAH GÜLEN'İ ZİYARET ETMİŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İsrafil Kurtcephe hakkında hazırladığı 85 sayfalık iddianamede, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ile suçlanan eski rektörün, ikinci kez rektör seçilmesinin ardından, 2012 yılında Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e yaptığı ziyaretteki diyaloglara yer verilmişti. İddianamede, ilk ifadesinde ziyareti reddeden Kurtcephe'nin, örgütün "Antalya imamı" olduğu iddia edilen firari sanık Hasan Tarık Şen'le beraber havalimanı ve bilet kayıtları ortaya çıkınca ifadesini değiştirdiği ve ziyareti detaylı şekilde anlattığı belirtilmişti.

PENSİLVANYA'YA MERAKTAN GİTMİŞ

Savcılıktaki ifadesinde kendisine yönelik "terör örgütünü kurma veya yönetme" suçlamasını kabul etmeyen Kurtcephe, 17-25 Aralık sürecinde tanıştığı Hasan Tarık Şen'in Gaye Vakfının başkanı sıfatıyla üniversitede kendisini ziyaret ettiğini ve Fetullah Gülen ile kendisini görüştürme teklifinde bulunduğunu söylemişti.

Kurtcephe ifadesinde, "Tarihçi olduğumdan, bu şahsın ismini çok duyduğum, merak ettiğim için ayrıca Osman Şanal'ın (tutuklu eski cumhuriyet savcısı) üniversite ve şahsıma karşı takındığı tavırla ilgili olarak konuşabilirim düşüncesiyle bu şahsın teklifini kabul ettim. 2012 yılı Aralık ayında ben, Hasan Tarık Şen ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı A.A.E. ile Amerika'ya gittik. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da görüştük" ifadelerini kullanmıştı.