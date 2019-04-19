RTÜK, yandaşın küfrüne ceza vermedi

RTÜK’ün yandaş kanallara yayın serbestliğinde sınır küfrü aştı. 24 TV’de Ersoy Dede’nin programında CHP’li Şeker’e edilen küfrü değerlendiren üst kurul, ceza vermek için düzenlenen toplantıda “hakaret yok” kararı verdi. RTÜK uzmanının hazırladığı İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda Şeker’e, “Şov yapıyor Pez...k. Kabadayı” ifadelerinin kullanılması “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadeler” olarak değerlendirildi.



Amaç gerilimi tırmandırmak



Uzman raporuna karşın RTÜK, muhalif üyelerin itirazlarına karşın oy çokluğu ile bu ifadelerin “hakaret olmadığı” yönünde karar aldı. RTÜK’ün daha önce benzer ifadelerin kullanıldığı bir yayın nedeniyle TRT’ye de ceza verdiği öğrenildi. Üst Kurul’un kararına tepki gösteren Şeker, “Bu ikiyüzlü tutum artık bizleri şaşırtmıyor. AKP için, hukukun üstünlüğü ve kuralların adil bir şekilde uygulanması yalnızca kendi lehlerine olan durumlar için geçerli bir hal aldı. Oysa ilgili programda kullanılan kirli dil, alenen basın yoluyla hakaretin bir biçimidir. Bu karara göre televizyon ekranlarında, binlerce vatandaşın oyu ile temsil hakkı kazanmış bir milletvekiline küfre varan ifadeler kullanan kişilere ‘gün doğdu’. AKP’li üyeler muhalefete her türlü küfrü ve hakareti serbest hale getirerek toplumsal gerilimi tırmandırmayı mı amaçlamakta” dedi. RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen de bu ifadeler nedeniyle çok sayıda kanala yaptırım uygulandığını ancak 24 TV’nin bu yaptırımın dışında tutulduğunu vurguladı. Demirdöğen, “Bir dönem yayıncılara Türkçe’nin düzgün ve güzel kullanımı nedeniyle ödül dağıtan RTÜK’ün bu kararlarla düştüğü durum düşündürücüdür” dedi.