Dışişleri Bakanlığı: Macron'un SDG heyetini kabul etmesini kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suriye Demokratik Güçleri (SDG) heyetini kabulü hakkındaki bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri' (SDG) heyetini kabul etmesini kınıyoruz. Terör örgütü uzantılarına suni meşruiyet kazandırmaya yönelik bu teşebbüs müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan son derece yanlış bir adımdır. Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan gündemlerin ilerletilmesine müsaade edilmemesinin önemini ve Türkiye’nin milli güvenliğini temin etmek için gerekli gördüğü önlemleri almaktan çekinmeyeceğini tekrar hatırlatıyoruz."

MACRON-SDG GÖRÜŞMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Paris’te Elysée Sarayı’nda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüşmüştü. Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron görüşmede, ülkesinin Suriye'nin kuzeydoğusunun istikrarına önem verdiğini vurguladı.

Suriye'deki sivil nüfusun insani ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyo ekonomik istikrarı sağlamak için finansal destek sağlanacağını belirten Macron, ayrıca Suriye halkının tüm bileşenlerinin de içinde olduğu ve gerilimi azaltacak bir yönetimin gerekliliğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Macron görüşmede, Fransa'nın Türkiye'nin güvenliğine ve Suriye-Türkiye sınırındaki gerilimin azalmasına bağlılığını da hatırlattı.