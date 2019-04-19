Gebze Cezaevi önündeki ailelere coplu polis müdahalesi

Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi önünde açlık grevinde olan çocukları için 12 gün önce nöbet eylemi başlatan anneler dün de eylemini sürdürdü. Bir süre Cezaevi önünde oturma eylemi yapan aileleri ablukaya alan polis, eylemin sonlandırılmasını istedi. Eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden ailelere, polis tazyikli suyla müdahale etti. Nöbet tutan ailelere polisin müdahale şekli tepki topladı.

CHP: BU ZULÜMDÜR, HESABI AĞIRDIR

Polisin müdalesine tepki gösteren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu İçişleri Bakanlığı'nı ve Kocaeli Valiliği'ne 'Bu memurla ilgili bir işlem yapacak mısınız?' sorusunu yöneltti. Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Gebze Cezaevi’nde açlık grevinde olan çocukları için hapishane önüne gitmeye çalışan annelere elle ve copla yapılan polis tacizi iktidarın nasıl zalim hale geldiğinin yüzüdür. Konunun takipçisi olacağım. Bu memurla ilgili bir işlem yapacak mısınız?”

CHP Miletvekili Gürsel Tekin de müdahaleye sosyal medya üzerinden tepki göstererek, “Unuttunuz mu? ‘Kimse kendi suçundan başka bir şey ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.’ Gebze'deki cezaevindeki çocukları için nöbet tutan analara bu muamele yapılamaz. Bu zulümdür, hesabı ağırdır. Suçun şahsiliği ilkesi vazgeçilmez bir ilkedir. Hiçbir vatandaş böyle itilip, kakılamaz, yol ortasında şiddete uğrayamaz. Bu milletin hiçbir ferdi kimsenin şamar oğlanı değil. Devletin memuru vatandaşa saygı ve hukuk çerçevesinde davranmak zorundadır. Bunu sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

CHP Mahmut Tanal’da konuya ilişkin, “Hukukun olmadığı yerde özgürlük yoktur. Devlet bireylerin ihtiyaçlarına ve çıkarlarına hizmet için vardır. Vatandaşa bu şekilde davranmak değil. Parti polisi değil halkın polisini istiyoruz. Halkın polisi annelerimize böyle davranmaz. Derhal soruşturma başlatılmalı” paylaşımında bulundu.