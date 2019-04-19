Barış bildirisini imzaladığı için cezaevine girecek olan Prof. Üstel’den son ders

Çağlayan’daki İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin (ACM) Prof. Dr. Füsun Üstel hakkında Barış Bildirisi imzacısı olduğu gerekçesiyle 4 Nisan 2018’de verdiği 1 yıl 3 aylık mahkûmiyet kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf) tarafından 25 Şubat 2019’da onandı.

Barış İçin Akademisyenler Birliği, Füsun Üstel’in açık dersi için Cağaloğlu’ndaki İstanbul Tabip Odası’nda toplandı. Basın açıklamasıyla başlayan etkinlikte Üstel, öğrencilerine ve dayanışma için orada bulunan akademisyenler, milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerine “Mahkûm Vatandaşın Peşinde” başlıklı son dersini verdi.

'DAYANIŞMAYLA DAHA ÇOK BÜYÜYECEĞİZ'

2000’li yıllarda yazdığı “Makbul Vatandaşın Peşinde” kitabından esinlenerek dersin adını da “Mahkûm Vatandaşın Peşinde” koyduğunu söyleyen Prof. Dr. Füsun Üstel, kendisiyle dayanışanlara teşekkür ederek, “Bu dayanışma benim için çok önemli. Dayanışmayla hepimiz daha çok büyüyeceğiz, çoğalacağız” dedi. Mahkemenin hakkında verdiği ceza için DE konuşan Üstel son olarak şunları söyledi, “Mahkemelerde HAGİB (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) dışında kişilik özelikleri yazıldı. ‘Pişman olmayan kişiliği’, ‘tekrar suç işleyebileceği’ gibi.. Benim için de bu yazıldı. Mahkumiyet daha gerçekleşmedi. Bu fikri de üstümüze almamamız lazım.”

Üstel’in dersine, HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Saruhan Oluç, Züleyha Gülüm, Garo Paylan, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve İbrahim Kaboğlu, HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, TTB ve İTO üyeleri ile ihraç edilen birçok barış akademisyeni ve öğrenciler katıldı. Toplantının yapıldığı salona “Barış hapsedilemez” pankartı asıldı. Dersin bitiminde Prof. Dr. Füsun Üstel dakikalarca ayakta alkışlandı.