Baez: Türkiye’ye cömert bir Patriot teklifi yaptık

Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Baez, Burada basın mensuplarının ABD ile Türkiye arasında gerginliğe neden olan S-400 sistemlerine yönelik sorduğu soruya yanıt veren Baez, Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemiyle ilgili cömert bir teklif yaptıklarını belirterek, “En büyük sorun F-35’lerin güvenliği konusu. Birçok askeri yetkilinin de açıkladığı gibi eğer S-400 projesi gerçekleşirse, F-35’lerin güvenliği konusunda bir sıkıntıya yol açabileceği endişesi var. Türkiye Patriot teklifini kabul ederse, güvenlikle ilgili endişeleri de ortadan kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin savunma konusundaki endişelerini anladıkları ve NATO dahilinde katsayı yaptırımlarını gerektirmeyecek şekilde alternatifler ürettiklerini kaydeden Baez, “Türkiye de bir NATO üyesi. Dolayısıyla Patriot teklifini kabul ederse bizle ve ittifakın diğer üyeleriyle de bir sıkıntısı kalmamış olur. Bu konuda diyaloglar devam ediyor. Ümit ediyoruz ki S-400’lere alternatif olarak Patriotların satışıyla ilgili ilerleme kaydedebiliriz” şeklinde konuştu.