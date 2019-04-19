‘Adalet Nöbeti’ Ankara’da

Daha önce İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde yapılan Adalet Nöbeti, dün ilk kez Ankara Adliyesi önünde düzenlendi. Nöbete Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, İzmir ve Diyarbakır’ın arasında bulunduğu 30 baro başkanı katıldı. Avukatlar, “tutuklu avukatlar serbest bırakılsın” şeklinde slogan atarken, ellerinde “adalet” talebini içeren dövizler taşıdı.



Hepsi adalet arıyor



Avukatlar adına açıklama yapan Erinç Sağkan, “Biliniz ki, bu ülkenin adaletinden alacağı olan herkes bugün burada. Rabia Naz burada, adalet arıyor. Şule Çet burada. Çorlu tren kazasında ölen 7 yaşındaki Arda Sel bizimle. Soma burada, iş cinayetleriyle öldürülen isimsiz işçiler, Türkan Saylan annemiz, Gezi’de ağzına biber gazı sıkıldığı için dil kanserinden ölen ve son sözü ‘Beni unutmayınız’ olan Mehmet İstif, kumpas davalarında ölüme terk edilen Kuddusi Okkır, hâlâ inatla failleri bulunamayan Diyarbakır Baro Başkanımız Tahir Elçi, ‘Sadece adil yargılanmak istiyoruz’ diyen Selçuk ve arkadaşları, Ensar’da tecavüze uğrayan onlarca çocuk, soğuktan donarak ölen minik Ayaz, 26 kişinin tecavüz ettiği 13 yaşındaki N.Ç., Yarbay Ali Tatar, kocası tarafından öldürülen Remziye Eripek burada. Ve öldürülen köpekler, kesilen Atatürk Orman Çiftliği ağaçları ve nicesi bugün burada, adalet arıyor. Bizler, adaletten alacaklı herkes için vardık, varız ve hep var olacağız” dedi. Nöbete; CHP milletvekilleri Utku Çakırözer, Murat Emir, HDP milletvekilleri Ahmet Şık, Filiz Keresteçioğlu ve Oya Ersoy da destek verdi.