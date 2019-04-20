Irak sınırından acı haber: 4 şehit, 6 yaralı

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 4 şehitten 2'sinin yaralı olarak kaldırıldıkları hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Teröristlerin hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Hakkari'de Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'liler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın (26) Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine, acı haber ulaştı.



Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın şehit olduğu haberini, Ankara'nın Çubuk ailesinde yaşayan ailesine eve gelen askeri yetkililer verdi. İki çocuklarından birini kaybeden baba Mustafa ile anne Ayşe Kırıkçı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.



DAYISI DA PKK'LİLERİN SALDIRISINDA ŞEHİT OLMUŞ



Yener Kırıkçı'nın dayısı Yüksel Tuzcu'nun da 1993 yılında Hakkari'nın Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu'na PKK'lilerin düzenlediği saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Şehit Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası ilçede toprağa