AKP'li belediyeden kalan borçların yer aldığı billboardlar tahrip edildi

Çanakkale Bayramiç Belediyesi, geçtiğimiz günlerde ilçedeki billboardları, belediyenin AKP yönetiminden devir alınan borç durumunun gösterildiği afişlerle donatmıştı.

Billboardlar, dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Billboardların camlarını ve lambalarını kıran şahıslar, afişlere de zarar verdi. İlçenin çeşitli noktalarında bulunan billboardlar kullanılamaz hale geldi. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, kamu malına zarar veren bu kişilerin derhal tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

“GERÇEĞİ SAKLAYAMAZSINIZ”

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Uygun, “Çevrede çok sayıda güvenlik kamerası var. Bu şahısların bulunmasını bekliyoruz. Bu billboardlar bizim değil halkın malı. Vatandaşın, çocukların, kadınların, tüyü bitmemiş yetimin hakkı var bunlarda. Biz, halkımızı bilgilendirmek adına borç durumunu gösteren afişleri astık. Bu durumu kabullenemeyen varsa gelir açıklama yapar. Mala zarar vererek yapılan yanlışları saklayamazsınız. Billboardları kırarak gerçeği saklayamazsınız. Yaptıklarımızı da yapılanları da halkımıza bu billboardlardan anlatmaya devam edeceğiz” dedi.