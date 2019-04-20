Gebze’den sonra Kızıltepe: Anneler yerde sürüklendi

Kamuoyu açlık grevindeki çocukları için Gebze Cezaevi önünde nöbet eylemi tutan anneleri hedef alan polis şiddetine tepki göstermeye devam ederken, benzer bir polis şiddeti haberi bu kez Mardin Kızıltepe’den geldi. Barış Anneleri’nin yapacağı açıklamaya HDP ve DBP’li yöneticiler ile HDP’li Mazıdağı Belediye Eşbaşkanı Nalan Özaydın da destek vermek üzere katıldı. Ancak yapılacak açıklama öncesi her iki partinin bulunduğu binanın önünü ablukaya alan polisler, açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtip, dağılmalarını istedi. Yapılan görüşmeler sırasında Barış Anneleri’nin ellerindeki dövizler polisler tarafından zorla alındı. Bu duruma tepki gösteren annelerin sesleri de, yine TOMA’dan siren sesi çalınarak bastırılmaya çalışıldı.

Tazyikli su sıkıldı

Engellemeye rağmen açıklama yapmaya başlayan Barış Annesi Hevlet Öncü, sadece barış talep ettikleri, cezaevinden çıkacak bir cenazeye daha tahammülleri olmadığını ifade etti. Bu sırada biber gazı ve TOMA’dan sıkılan tazyikli su ile gruba müdahalede bulunuldu. Polisler müdahaleleri sırasında yere düşen Barış Annesi Hevlet Öncü’yü yerde sürükledi. O anlar dakika dakika kameralara yansıdı. Yine HDP İlçe Eşbaşkanı Şirin Öbek de yüzüne aldığı darbe ile hafif yaralandı. DBP Mardin İl Eşbaşkanı Şehmuz Sun ise tazyikli suya maruz kalması sonucu yüzünde kanama oluştu.



5 gözaltı



Polis müdahalesine tepki gösteren DBP yöneticisi Şükran Erol ve ayağı alçıda olan Mazıdağı HDP İlçe Eşbaşkanı Mesut Ürün’ün de aralarında olduğu 3 kişi polislerce darp edilerek gözaltına alındı. Barış Anneleri ise, polis şiddetinden korunmak için bir iş hanına sığındı. Polisin bu yaklaşımına tepki göstermek için Kızıltepe Özgürlük Meydanı’nda toplanan yurttaşlar da yine polis müdahalesine maruz kaldı. Burada da ismi öğrenilemeyen 2 genç gözaltına alındı.