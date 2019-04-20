Sözcü yazarı Necati Doğru: Suç aletlerim yazılarım

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile köşe yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz’ın da arasında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davada 18 Nisan’da mütalaa verildi. Mütalaada Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun da aralarında olduğu 6 kişi hakkında “FETÖ/PDY’nin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme yurt dışında bulunan Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.

15 Temmuz sonrası yazılar



Necati Doğru, üç yazından ve o yazılardaki bazı kelime ve cümlelerden ötürü suçlandığını belirterek, “Bu suç aletlerinde ne yazmışım, hangi kastı ve kusuru işlemişim ki FETÖ’ye yardım etmişim diye iddianamede kanıt aradım ama böyle bir delil bulamadım. Üstelik yazdığım yazılar 15 Temmuz darbe girişimden sonra yazdığım yazılar. Darbe girişiminden sonra yazılmış bir yazı darbe girişiminde bulunan darbeciye nasıl da faydalı olmuş diye de merak ettim, iddianamede ne ben ne avukatım böyle bir kanıt, ispat, delil görmedi. İddianameyi yazan savcı bunu ispat etmesi gerekiyordu” dedi. Muhalefet yapmayı kendine görev almış bir gazetede yazdığını vurgulayan Doğru, “İktidarın yaptığı hataları kendimce gördüğüm kusurları eleştiriyorum. İddianameyi yazan savcı, ‘Sen iktidarı eleştiriyorsun, FETÖ lideri Gülen’de iktidarı devirmeye çalışıyor o zaman sen de FETÖ’ye yardımcı olmuş oluyorsun’ mantığıyla yola çıkıyor. Bu şuna benziyor; ‘Kuşun iki ayağı var, insanında ayağı var o zaman insan kuştur’” diye konuştu.