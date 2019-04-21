AKP'den İYİ Partili başkana 90 bin liralık tatlı borcu kaldı

Yerel seçimlerde Balıkesir'de Susurluk Belediye Başkanı seçilen İYİ Partili Nurettin Güney, göreve başlar başlamaz belediyenin borçlarını açıkladı. Belediyenin AKP döneminden kalan toplam 58 milyon TL borcu olduğu belirtildi.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; AKP'li eski başkan Hüseyin Hızlıoğlu'ndan, İYİ Partili başkana 345 bin 41 TL'lik peynir, 136 bin TL'lik et, 23 bin 350 TL'lik yoğurt, 52 bin 44 TL'lik pişmaniye ve kestane şekeri ile 41 bin 155 TL'lik höşmerim (Peynirden yapılan yöresel bir tatlı) borcu kaldı. Güney, “Belediyemizin borçlarından şeffaflık ilkemiz doğrultusunda halkımızın haberdar edilmesi, bilgi sahibi olması en tabi haklarıdır. Hedefimiz gelirleri artırmak, giderleri azaltmaktır” dedi.
İŞTE BELEDİYENİN KALEM KALEM BORÇLARI
SGK Borcu: 33 milyon 733 bin TL
Vergi Borcu:10 milyon 731 bin TL
Emekli Sandığı Prim Borcu: 5 milyon 421 bin TL
T.C. Belediyeler Birliği Aidat Borcu: 17 bin 212 TL
Elektrik Borcu: 72 bin 47 TL
Kalkınma Ajansı Aidat Borcu: 1 milyon 46 bin TL
Kültür Varlıklarını Koruma Payı Borcu: 702 bin 172 TL
İşçi Sendikası Aidatı: 300 bin TL
Memur Sendikası Aidatı: 38 bin 500 TL
Bankadan Çekilen Kredi Borcu: 1 milyon 935 bin TL
Emekli Personel Ödemeleri: 246 bin 409 TL
Belediye Yapım İşleri Borçları: 476 bin 135 TL
Parke Taşı Alımı: 513 bin 486 TL
Malzeme Borcu: 918 bin 490 TL
Peynir Alımı: 345 bin 41 TL
Et Alımı: 136 bin 264 TL
Yoğurt Alımı: 23 bin 353 TL
Un Alımı: 103 bin 987 TL
Kahvaltılık Malzeme ve Tavuk Alımı: 40 bin 979 TL
Pişmaniye ve Kestane Şekeri Alımı: 52 bin 44 TL
Höşmerim Alımı: 41 bin 155 TL
Akaryakıt Borcu: 248 bin 247 TL
Sosyal Harcamalar:196 bin 309 TL
Kırtasiye ve Bilgisayar Giderleri: 22 bin 250 TL
Temizlik İşçilerinin Alacağı: 12 bin 985 TL
Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği Borcu: 267 bin 312 TL
Personel Hizmet Alımı Borcu: 296 bin 232 TL