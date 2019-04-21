Survivor’da bu kez Acun Ilıcalı yarıştı! Bakın kazanan kim oldu

Survivor 2019'de birleşme partisine doğru gidilirken Acun Ilıcalı Anlat Bakalım’da yarıştı. Türk yarışmacıların yer aldığı oyunda sunucu Murat Ceylan ve Acun Ilıcalı yarışmacı seçme yöntemi ile takımını oluşturdu. Kazanan takımın çikolata yemeye hak kazanacağı oyunda Acun’un başarılı performansı dikkat çekerken, Anlat Bakalım oyunu yine izleyenleri güldürdü.

ACUN ILICALI BİLEMEYİNCE İSYAN ETTİ

Survivor birleşme haftasına özel oynanan Anlat Bakalım’da Okay ile birlikte mücadele eden Acun Ilıcalı, ‘Takma kirpik’ kelimesini bir türlü bulamayınca isyan ederek Okay’a kelimeyi geçmesi için yalvardı…

Murat Ceylan’ın takımı: 4 Acun Ilıcalı’nın takımı: 5 Ödülü kazananı Acun’un takımı oldu.

SURVİVOR 2019 İLE ACUN MEDYA, FUTBOL MAÇI YAPTI

Survivor’da her sene birleşme öncesinde yapılan futbol maçında Acun Medya ile Survivor yarışmacıları karşı karşıya gelen, kıyasıya mücadeleye sahne olan, seyir zevki üst düzen mücadelede Survivor yarışmacıları takımlarına karşı namağlup ünvanına sahip Acun Medya geleneği bozmayarak Survivor 2019 takımını da yenmeyi başardı.

Acun Medya: 8 Survivor 2019: 7

Kazanan Acun Medya oldu. (Medyaradar)