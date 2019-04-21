Meteoroloji'den zirai don uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve yağışlar pazar gününden itibaren etkisini kaybetmeye başlıyor ancak tarım bölgelerinde zirai don riski bulunuyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul’da hafta sonu hava durumu ile ilgili yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının pazar günü 7/14 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Pazar günü yağışlı havanın etkisini kaybedip bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

Zirai don tehlikesine dikkat

20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar, 22 Nisan Pazartesi ve 23 Nisan Salı sabahına kadar, tarımsal faaliyetin olduğu İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunuyor. Yetkililerin ve çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları tavsiye ediliyor.

Batı Akdeniz’de fırtına

Batı Akdeniz'de fırtına Pazar günü (21.04.2019) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Yurt geneli günlük tahmin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya ve Konya dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Öte yandan hava sıcaklıklarının ise hissedilir derecede azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.