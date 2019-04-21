Halkın cebinden köprüden geçmeyen araçlar için rekor ödeme

Yap, işlet, devret modeli ile yandaş firmalara yaptırılan köprülerin kamuya maliyeti katlanarak artıyor. Yandaş müteahhitlere, “araç geçiş garantisi” verilerek yaptırılan Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçmeyen araçların kamuya iki buçuk yıllık faturası 6 milyar TL oldu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Osmangazi Köprüsü’nden 2016 yılının Haziran ayından bu yılın Şubat ayına kadar geçen araç sayısı ile elde edilen geliri sordu. Antmen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ise aynı yılın Ağustos ayından bu yılın Şubat ayına kadarki hasılatının açıklanmasını istedi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’NE 4 MİLYAR TL

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; Antmen’in önergesini yanıtlayan Bakan Turhan, 32 aylık araç geçiş garantisinin 38.9 milyon olmasına karşın Osmangazi Köprüsü’nden geçen araç sayısının 19.7 milyon olduğunu ve bu geçişlerden 1 milyar 328 TL gelir elde edildiğini açıkladı. Köprüden geçmeyen 19.2 milyon araç için verilen araç başına 35 dolarlık “geçiş garantisi ücreti”nin kamuya maliyeti ise yaklaşık 4 milyar TL oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM’DE DE AYNI TARİFE

Bakan Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü ise 30 aylık sürede 37 milyon 212 bin 121 aracın kullandığını ve 433 milyon 611 bin TL gelir elde edildiğini açıkladı. Bu köprü için yüklenici firmalara verilen “araç geçiş garantisi” sayısı ise 125 milyon olduğu için buradan da ciddi kamu zararı doğdu. Araç başı yaklaşık 4 dolar geçiş garantisi verilen köprüde eksik kalan 87 milyon araç için devletin kasasından 2 milyar 88 milyon TL çıktı.

VATANDAŞIN PARASI YANDAŞ ŞİRKETLERE GİDİYOR

Bakan Turhan’ın yanıtını değerlendiren CHP’li Antmen, Hazine’nin kasasından yandaş firmalara her yıl milyarlarca TL aktarıldığını ve bunun AKP’nin yanlış projelerinden kaynaklandığını söyledi.

Köprüleri hayatları boyunca görmeyen yurttaşların dahi araç geçiş garantisi nedeniyle bu köprülere para ödediğini ifade eden Antmen, “Bütün vatandaşlardan alınan vergilerle bu firmalara ödeme yapılacak. Sözde yerli ve milli iktidar dolara savaş açıyor ancak firmalara dolarla ödeme yapıyor.

‘Biz tek kuruş ödemeden köprüleri yaptık’ dediler ama gelinen noktada kendileri tek kuruş ödemese de vatandaş milyarları ödedi. Bu zararlar vatandaştan alınacağına Saray kapatılsın, Saray’a aktarılan milyarlarla karşılansın. Vatandaşın üç kuruşuna göz dikilmesin. Halkı tanzim satış kuyruklarında soğana muhtaç hale getirenler ödesin. Emeklilikte yaşa takılanlara ‘türedi’ diyenler ödesin” dedi.