Bülent Bektaşoğlu: Saldırıyı kınıyorum

Bektaşoğlu'nun açıklaması şöyle: "Genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesi sırasında yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şehidimiz cenazesini siyasal gösteriye çevirmek ancak ve ancak ahlaksız zihniyetlerin ürünüdür. Bu organize edilmiş provakatif saldırıyı gerçekleştirenlerin arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasını bekliyorum. Saldırganlar kadar en az, kendileri gibi düşünmeyenleri düşman, terörist ilan edenler, başta genel başkanımız olmak üzere herkesi hedef gösterenler de suçludur. Bu saldırı ilk değildir. Daha önce de PKK'lıların ve çeşitli örgütlerin, organize edilmiş güçlerin de saldırıları olduğu akıllardadır. Ama kimse CHP'yi, bizleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıldıramadı, yıldıramayacak. Bu tür saldırılar yolumuzdan döndüremeyecektir. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırı, ülkemize,barışa, huzura, demokrasiye saldırıdır. Bu yolla Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Sağduyu ile bugünleri geride bırakacağız" dedi.