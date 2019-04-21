O saldırganın adı Osman Sarıgün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesi sırasında yapılan saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin adının Akkuzulu Köyü'nden Osman Sarıgün olduğu belirlendi. Saldırıdan sonra kaçan Sarıgün, jandarma ve polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Kılıçdaroğlu'na Çubuk'un Akkuzulu Köyü'nde yapılan saldırıyla ilgili soruşturmayı Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı yürütüyor. Görüntüler üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6 saldırganın kimliği belirlendi. Bu kapsamda yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yapan Osman Sarıgün olduğu tespit edildi. Bizzat Çubuk Kaymakamı'nın köyde şüphelilerin yakalanması çalışmalarını yürüttüğü belirtilirken, saldırgan Sarıgün'ün kaçtığı dile getirildi.

Ankara Emniyeti'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise olaydan önce sosyal medyadan saldırı için çağrı yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Ankara Valiliği ise şehit cenazesinde yeterli güvenlik önlemi alınmamasıyla ilgili idari soruşturma başlattı.