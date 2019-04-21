İstanbul Barosu: Bu olay basit bir eylem değildir

İstanbul Barosu, şehit cenazesinin ardından Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Baro’nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının failleri açıkça ortadayken, gereğinin yapılmaması saldırının onaylandığı anlamını ortaya çıkaracak; halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi düşünenler başarı kazanmış olacaktır. “Sivas’ta ne oldu? Önlenmedi ve sonucunu utançla yaşadık. Yakma iradesi, canavarca histen başka şekilde yorumlanamaz. Buna izin vermemek ise hepimizin görevidir. Bu olay basit bir eylem değildir. Burada güvenlik alınmasaydı ne olurdu? Sorulması gereken soru budur. Dolayısıyla kasten insan öldürme iradesinden ve faillerin elinde olmayan nedenlerle tamamlanamamasından söz edilmelidir” denildi.