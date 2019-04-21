'Kucaklaşmak için infazları durdurun'

Yazılı açıklama yapan CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer, “Adalet Bakanı da Yargıtay Başkanı da bu yargılamada bir adaletsizliğin yaşandığını düşündüklerinin sinyalini verdi. 31 Mart’ta sandıktan çıkan mesaj yerini bulacaksa, kucaklaşma için etkili bir adım atılacaksa Cumhuriyet yargılamasında infazların durdurulması gerekir. Etkili bir kucaklaşma için yasal düzenleme bir önce yapılmalıdır. Yasada değişiklik yapılana kadar 8 Cumhuriyet çalışanı hakkında seçimlerden sonra başlatılan infaz süreci durdurulmalıdır. Adalet Bakanı, Yargıtay Başkanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın bu konuda atacakları her adım hem gazetecilerin tekrar hapse girmelerini önleyecek, hem de yaşanan adaletsizlik daha da derinleşmeyecektir” dedi. Çakırözer, Anayasa Mahkemesi’ne de eski Cumhuriyet çalışanlarının 2 yıl 4 aydır gündeme alınmayan bireysel başvurularının artık karara bağlanması çağrısını yaptı.