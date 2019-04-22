Linç girişiminde CHP'li vekilin de kaburgasında kırık oluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinde linç girişiminde bulunuldu.

Söz konusu saldırıda, C HP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın kaburgasında kırık oluştuğu öğrenildi.

Kaya "Şehidimizin cenazesinde Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen linç girişiminden korumalarımız ve milletvekillerimizin çabalarıyla kurtulduk. Genel Başkanımızı linç etmek için saldırdılar. Ben de bir kaburga kırığıyla atlattım." ifadelerini kullandı.

Kaya ayrıca hastaneden aldığı darp raporunu da paylaştı.