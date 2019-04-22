Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıda dikkat çekenler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninin ardından “linç girişimi” denebilecek bir saldırıya uğradı. Bu Kılıçdaroğlu'nun AKP döneminde uğradığı 4. saldırı oldu.

TEDBİR ALINMAMIŞ

Kılıçdaroğlu’nun olaydan en az zararı görmesini kendi ekibi sağladı. Cenaze sırasında ve saldırıdan sonra Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evde yanında bulunan tek CHP’li vekil olan Murat Emir, provakasyonun planlı olduğunu belirterek, “Kolluk güçleri etkili tedbirler almamış. Gövdemizle korumaya çalıştık” dedi.

SALDIRI DEMEDİLER

Ankara Valiliği, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “Olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanmıştır” açıklamasını yaptı. Ancak açıklamada saldırıda hakkında “müessif protesto eylemi” denilmesi tepki çekti.

Olay yerinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kılıçdaroğlu evde mahsurken saldırganlara yönelik bir konuşma yaptı. Akar'ın “Değerli arkadaşlarım mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sükünetle burayı boşaltıyoruz” diye konuşması dikkat çekti.

ERDOĞAN VE SOYLU'NUN AYRIŞTIRICI SÖYLEMLERİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde CHP, İYİ Parti ve HDP’yi ittifak yapmakla suçlarken, “zillet ittifakı” açıklamasını yapmıştı. Erdoğan’ın toplumu kutuplaştıran açıklamaları sonrasında bu saldırının gerçekleşmesi dikkat çekti. İktidar yandaşı Güneş gazetesi de dünkü manşetinde 4 şehitle ilgili Ekrem İmamoğlu’nu suçlayan bir manşetle çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirirken, saldırı Soylu’nun CHP lideri ve partililer hakkında daha önce söylediklerini akıllara getirdi. Soylu, valiliklere “CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin” talimatı gönderdiğini söylemişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN UĞRADIĞI DİĞER SALDIRILAR

Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016 tarihinde Artvin’de PKK’nin saldırısına uğramıştı. Bu olaydan sonra Kılıçdaroğlu’nun koruma sayısı 22’ye çıkarılmıştı ve zırhlı araç tahsis edilmişti. Ancak Kılıçdaroğlu söz konusu zırhlı aracı hiç kullanmamış ve iade etmişti.

Kılıçdaroğlu’nun daha önce önüne bir şehit cenazesinde kurşun bırakılmıştı. Kılıçdaçoğlu’na TBMM’de grup konuşmasından sonra yumruklu saldırı, emeklilerin sorunlarıyla ilgili bir etkinlikte ayakkabılı saldırı gerçekleşmişti.

Kılıçdaroğlu’nun 2017’de gerçekleştirdiği yürüyüşe saldırı planladığı iddiasıyla yargılanan IŞİD’in “sözde emiri” Oğuzhan Korkmaz, 14 yıl 7 ay 15 gün, aynı davada yargılanan diğer 26 sanık ise 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı. Korkmaz Kılıçdaroğlu’nun üzerine araç sürmeyi planlamıştı.