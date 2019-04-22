Diyabetliler için büyük işbirliği

Yapılan işbirliği kapsamında Ascensia Diyabet Ürünlerini kullanan hastalar başlarına gelebilecek uluslararası 32 parametre kapsamında yer alan acil durumlar karşısında Medline acil sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Yapılan anlaşmayla Ascensia ürünlerini kullanan diyabet hastaları ambulans hizmetleri ve özellikle diyabete bağlı problemler konusunda telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Diyabet hastalarının sağlığı, mutluluğu ve özellikle kaliteli bir yaşam sürmelerinin çok önemli olduğunu hatırlatan Medline Genel Müdürü Gürkan Ergenekon, "Diyabet ömür boyu süren, yaşam boyu bilinç gerektiren bir hastalık. Bu işbirliğin, diyabet hastalarının diyabetlerini kendi kendilerine yönetmeleri ve acil durumlarda neler yapması gerektiğini bilmesi gibi konularda farkındalık yaratacağına inanıyoruz" dedi.